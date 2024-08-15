Культура

Псковская молодежь демонстрирует свое мастерство на площадке арт-кластера «Таврида»

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму проходит восьмой образовательный заезд «Союзное государство: искусство быть вместе». На одной площадке встретились художники, ремесленники, музейные менеджеры и представители событийной сферы из России и Беларуси. Свой вклад в общее дело вносят и участники из Псковской области Евгений Рудный и Анастасия Логачева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля «Таврида.АРТ»

Участников образовательного заезда «Союзное государство: искусство быть вместе» объединяет совместная работа сразу по четырем направлениям: декоративному искусству, музейному делу, шоу-технологиям, академическому искусству. На протяжении недели они будут создавать работы для выставки изобразительного искусства, разрабатывать концепции развития музейно-парковых комплексов, продумывать ивент-форматы для фестиваля «Таврида. АРТ» в 2025 году и мастерить коллекцию прикладного искусства, основанную на точках соприкосновения культур России и Беларуси. В рамках программы образовательного заезда также проходит конкурс «Росмолодежь. Гранты», победители которого получат до 1 500 000 рублей на реализацию своих проектов.

Одним из участников заезда стала творческая молодежь Псковской области. Регион по направлению арт-школы декоративного искусства представляют мастер рукоделия Евгений Рудный и художник, мастер-преподаватель по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам Анастасия Логачева.

Евгений Рудный занимается кожевенным ремеслом с 2021 года. Является постоянным участником профессиональных выставок и ярмарок. В 2022 году в Пскове он открыл собственную мастерскую «Рыжая рысь», а уже в 2023 году объединил мастерские других направлений в единое ремесленное объединение — артель псковских мастеров «Рыжая рысь». Благодаря победе в конкурсе «Росмолодежь. Гранты» Евгению удалось реализовать проект «Кожевенный коворкинг "Рыжая рысь"», в рамках которого он обучил кожевенному ремеслу 15 человек. Пятеро учеников продолжили работу с кожей.

«Я узнал о возможности принять участие в образовательном заезде "Союзное государство: искусство быть вместе" через социальные сети и отзыв моей коллеги с прошлого заезда. Выбрал именно эту программу, потому что она предлагает уникальные возможности для развития креативных навыков и общения с профессионалами, что полезно для меня как ремесленника, — рассказывает Евгений Рудный. — Больше всего от участия жду новых знаний и вдохновения. Особенно интересны эксперты в области креативной индустрии и работы с ИИ, так как это связано с моими профессиональными целями».

Вторая участница заезда от Псковской области Анастасия Логачева также вносит вклад в развитие творческой жизни региона. Последние 4 года она занимается художественной резьбой по кости. Принимает активное участие в выставках декоративно-прикладного искусства, фестивалях, городских мероприятиях. Большое внимание Анастасия уделяет мастер-классам, на которых обучает ремеслу, девушка также является членом артели псковских мастеров «Рыжая рысь».

«Опыт участия в образовательном заезде с мастерами из другой страны интересен тем, что появляется возможность совместно организовывать международные выставки, мероприятия. Полезен он и в том плане, что у ребят из Беларуси немного другой взгляд на некоторые вещи ввиду иного менталитета. В прошлом году мы ездили в Республику Беларусь на мероприятие и было интересно посмотреть, как у них это проходит. Мы остались в восторге, было дружелюбно и тепло, хорошая организация. Думаю, они сейчас, находясь у нас в гостях, также рады гостеприимству и открывшимся возможностям», — делится впечатлениями Анастасия Логачева.

Решение о проведении специализированного образовательного заезда «Союзное государство: искусство быть вместе» было принято по итогам расширенного совещания по вопросам молодежной политики Союзного государства (5-6 июля 2023 года в Москве), организованного администрацией президента Российской Федерации и администрацией президента Республики Беларусь.