Культура

От бархата до рогожки: выставку театральных костюмов открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в рамках традиционных больших гастролей петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, сегодня, 20 сентября, открыли выставку театральных костюмов.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию вошли женские и мужские облачения из шести спектаклей: «Дубровский», «Русалка» и «Цыганы» по произведениям А.С. Пушкина, «Бабьи сплетни» по комедии Гольдони, цветаевский «Казанова» и «Пётр и Алексей» —сцены в стихах, сочинённых Владимиром Рецептером. Всё это платье — и царское, и простонародное -- «играющее», как принято говорить в театральной среде, то есть, то, которое актёры из северной столицы используют в спектаклях текущего репертуара. Развёрнута выставка в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Фотографии: музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что гастроли театра «Пушкинская школа», которые официально открываются в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» нынешним вечером, продлятся до 1 октября включительно. Сегодня на сцене музейного НКЦ — пушкинская «Барышня-крестьянка». Всего же жители Святогорья и гости Пушкинского заповедника смогут увидеть десять спектаклей. Восемь из них поставлены по отечественной классике — по произведениям Пушкина, Островского, Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина; зарубежная драматургия представлена двумя пьесами Шекспира — комедией «Укрощение строптивой» и трагедией «Гамлет». Помимо этого, в программе пребывания санкт-петербургских артистов в «Михайловском» — традиционный «низкий поклон Пушкину»: чтение стихов в Святогорском монастыре.

Полная гастрольная афиша с указанием даты, времени и места того или иного события, с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией, а также форма для покупки билетов on-line, в том числе и по «Пушкинской карте», помещена на официальном сайте «Михайловского».