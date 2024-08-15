Культура

Грибоедов vs Гоголь — гастроли петербургского театра в «Михайловском» откроют уже на этой неделе

Наибольшим спросом у театралов разного возраста, планирующих посетить гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», пользуется комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Сцена из спектакля «Горе от ума». Фото: театр «Пушкинская школа»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, по состоянию на сегодняшний полдень на этот спектакль уже выкуплено или забронировано три четверти мест в зрительном зале — и это при том, что запланировано «Горе…» на 24 сентября, то есть, состоится более чем через неделю.

Немногим отстаёт от этого «лидера зрительских симпатий» и пушкинская «Сказка о царе Салтане» — показ, что намечен на 25 сентября в 18.00 (в музее уточнили, что этот спектакль в ходе нынешних гастролей актёры сыграют дважды).

Замыкает топ-3 нынешних больших гастролей гоголевский «Ревизор», однако, отметили в музее, за дни, оставшиеся до начала выступлений труппы в «Михайловском», билетная ситуация ещё наверняка, причём не один раз, изменится.

Напомним, что в михайловскую афишу «Пушкинской школы» вошло десять названий; четыре из них — постановки по произведениям Пушкина. Так, псковичи и гости региона в первый день гастролей-2024, смогут увидеть «Барышню-крестьянку» — лирическую и ироничную, а закроются гастроли премьерой — спектаклем «Маленькие трагедии».

Смотрите также Гастрольная афиша театра Владимира Рецептера размещена на сайте «Михайловского»

Непереоценимо важно, что все без исключения гастрольные спектакли столичного театра включены в программу «Пушкинская карта». В музее особо отмечают и тот факт, что многие школы из Псковской области, изыскавшие возможность привезти своих воспитанников в эти дни в «Михайловское», не ограничиваются только посещением театра, но до того устраивают для ребят экскурсию или просто прогулку в ту или иную музейную усадьбу.

Напомним, что с полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» в Святогорье можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».