Культура

Большой осенний концерт TattooIN прошел вчера в Пскове в баре «Нора». ФОТО

TattooIN вернулся в Псков с большим осенним концертом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступление артистов прошло в баре «Нора» 21 сентября.

TattooIN – романтики нашего времени, московская группа, играющая актуальный атмосферный гитарный soft rock. Музыканты – участники крупнейших российских фестивалей, в числе которых «Нашествие», «Воздух Карелии», «Живой», «Форт Новорок» и «Добрый рок-2023».

TattooIN отыграли часть российских туров с финнами The Rasmus, открывали выступление FrnkIero and the Patience, делят сцену с лучшими российскими рок-группами. Песни TattooIN звучат в эфире российских и зарубежных радиостанций.