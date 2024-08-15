Культура

Псковский музей обсудил перспективы сотрудничества с коллегами из Белоруссии

Заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева посетила с рабочим визитом Национальный художественный музей Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе встречи с заместителем генерального директора по научной и просветительской работе Викторией Кузьминой, ученым секретарем Анжеликой Янковской и заведующей отделом древне-белорусского искусства Еленой Карпенко коллеги обсудили перспективы сотрудничества в научной сфере и в реализации выставочных проектов.

Также Эльвира Королева познакомилась с экспозициями и выставками художественного музея. Особая признательность за увлекательную экскурсию и обстоятельный рассказ ведущему научному сотруднику отдела научно-исследовательской работы и маркетинга Анастасии Трофимчик, заметили в музее.