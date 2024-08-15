Культура

Встречи с писателями и мастер-классы организуют в Пскове на фестивале «Книжная яблоня»

Седьмой всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» стартует в Пскове, он проходит в учреждениях Централизованной библиотечной системы города с 25 по 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В программе фестиваля книжная ярмарка в Центральной городской библиотеке на улице Конной, а также встречи с писателями, презентации новых изданий, лекции, мастер-классы, театрализованные программы, выставки, показ мультсериала и мероприятия по обмену опытом представителей библиотечного сообщества.

В среду в 10.00 в библиотеке «Диалог» по адресу: город Псков, 1-я Посёлочная улица, дом №15 читатели встретятся с автором этнических сказок Анной Тиллес и узнают про древние карельские верования, а в 11.00 - с автором романа в жанре этническое фэнтези «А за околицей – тьма» Дариной Стрельченко, она проведёт встречу с читателями Центра общения и информации имени И. Н. Григорьева по адресу: улица Юбилейная, дом №87А.

Для малышей будет организована игровая программа с участием Дарьи Грибановой по книге «Взрослительный вирус» в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23, в 11.00.

В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» на улице Николая Васильева, дом №83А в 12.00 пройдёт мастер-класс «Мастерим книжную закладку и добавляем волшебства» с художником Галиной Евстратовой.

В библиотеке «Родник» имени С. А.Золотцева на улице Труда, дом №20 в 13.00 с читателями встретятся сразу два писателя в жанре этнического фэнтези – Елена Станиславская и Дарина Стрельченко, они проведут паблик-ток для юных авторов – «Начинающий писатель: что ждёт в пути?».