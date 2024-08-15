Культура

Выставка-ярмарка открылась в Пскове в рамках фестиваля «Книжная яблоня»

Книжная выставка-ярмарка организована в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной, 6. Она работает с 10.00 до 18.00 с 25 по 28 сентября в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Впервые литературный фестиваль «Книжная яблоня» был организован в 2017 году, а сегодня, 25 сентября, в Центральной городской библиотеке Пскова стартовал уже седьмой. В рамках четырехдневного фестиваля выступят более 20 спикеров — писатели, художники, иллюстраторы детских книг, издатели, а также 15 книжных издательств из Москвы и Санкт-Петербурга, также заявлены издательства из Ярославля, Ростова-на-Дону и Самары.

«Поскольку название фестиваля "Книжная яблоня" и его девиз "вкусные и полезные книги для детей и подростков", все писатели, все иллюстраторы, все издательства у нас приглашены именно такие, которые работают с детской литературой, издают и иллюстрируют детские книги», - рассказала заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Светлана Ефимова.

В рамках фестиваля в центральной библиотеке представлены книги, настольные игры, игрушки, интерактивные, мультимедийные книги, книги с дополненной реальностью для детей разного возраста — от дошкольников до подростков, от 0+ до 16+.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.