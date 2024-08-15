Культура

Выставка «Хочу на море» открылась в Доме ремесел в Пскове. ФОТО

Выставка «Хочу на море» открылась в Доме ремесел в Пскове 25 сентября. Гости могут увидеть авторских кукол и композиции, собравшие в своих образах воспоминания о морских поездках, о дальних путешествиях, о солнечных днях, о детстве, о бархатном сезоне, о пиратах и рыбах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Нам показалось, что это название очень красноречивое, и его дополнять и объяснять не нужно, потому что на море мы хотим всегда, с самого детства мы туда хотим, и нам говорят, что туда надо хотеть. И мы мечтаем, мы туда ездим, мы покупаем сувениры, мы только вернемся оттуда - нам снова туда хочется. Кроме того, по-прежнему морской стиль в одежде, наверное, самый привлекательный. И очень много мастеров, когда делают выбор в пользу какой-то одежды или каких-то аксессуаров, делают выбор именно в пользу моря. Поэтому мы посчитали, что эта тема самая благодатная, чтобы показать, что мы умеем, что мы хотим», - выступила с приветственным словом мастер по производству кукол и организатор выставки Галина Лукьянова.

Также в память о талантливой художнице из Липецка Ирины Стець на выставке будут показаны её работы, любезно предоставленные владельцами из частных коллекций.

«Мы договаривались, у нее тоже свое объединение в Липецке. Когда-то она жила в Пскове, потом она уехала в Африку. И в Липецке у нее тоже свое объединение, большая студия с выставками. Мы встречались вместе в других городах. Однажды она приехала и мы решили, что нам надо вместе принимать участие. Мы доедем до Липецка со своими работами, а они к нам. Мы договорились, что это произойдет. Но, к сожалению, буквально через несколько дней Ирина трагически погибла. Нас это всех застало врасплох, естественно. Но мы же решили, что она примет участие в этой выставке - и она принимает в виде своих работ», - сказала Галина Лукьянова.

Выставка проходит по адресу: улица Некрасова, 10 (Выставочный зал Псковского областного центра народного творчества). В день открытия вход свободный.