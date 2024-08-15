Культура

Спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» собрал аншлаг в зале Александринского театра

Показ спектакля Никиты Кобелева «Лягушки» состоялся на основной сцене Александринского театра вчера, 24 сентября. Спектакль прошёл при аншлаге, ведь зрителями спектакля в Санкт-Петербурга стали порядка 900 человек. Для того, чтобы все желающие смогли посмотреть постановку потребовалось выставить дополнительные зрительские ряды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имения А.С.Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина

«Количество показов и зрительский успех спектакля «Лягушки» говорит о его высокой художественной ценности, любовь зрителей к спектаклю очевидна. Спектакль вызвал огромный интерес у публики – билеты были проданы моментально. И то, что мы увидели в «Лягушках», актуально не только для Китая, но и для нашей страны и абсолютно входит в резонанс с сегодняшним днём», – отметил директор Александринского театра Александр Малич.

Спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы – первая в России постановка одного из главных произведений живого классика китайской литературы, нобелевского лауреата Мо Яня. Инсценировку романа написал арт-директор театра Андрей Пронин. Режиссером выступил Никита Кобелев, художественный руководитель Александринского театра. Художник спектакля – Нана Абдрашитова. Спектакль Псковской драмы стал заметным событием в культурной жизни страны – именно «Лягушки» открыли XXXIII фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Спектакль был в восьми категориях выдвинут на Национальную театральную премию «Золотая маска» в сезоне 2022-2023. А в конце 2023 года Псковский театр драмы провел шестидневный «Мо Янь фест», посвященный творчеству писателя.

Напомним, ежегодный международный театральный фестиваль в Александринском театре – традиционное знаковое событие в театральной жизни России. Своей целью фестиваль «Александринский» ставит продемонстрировать ведущие направления в национальном театральном искусстве мировой сцены, объединить в своих стенах спектакли корифеев современного театра и молодых режиссеров. В 2024 году он проходит в Санкт-Петербурге в 15-й раз с 30 августа по 8 октября.

В Пскове спектакль «Лягушки» можно будет увидеть 3 октября.