Первую региональную премию имени Курбатова вручили автору книги «Рассказы разных лет»

Торжественная церемония вручения I Региональной литературной премии имени Валентина Курбатова состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн поприветствовал участников и победителей премии и зачитал приветственный адрес от имени первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.
На рассмотрение жюри было подано шесть заявок.
Медаль и диплом лауреата премии получил Владимир Клевцов за книгу «Рассказы разных лет».
Режиссера, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Орехова наградили медалью премии.
Премия учреждена в память о писателе с целью поиска и поощрения талантливых авторов. Учредителем премии выступает комитет по культуре Псковской области. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности.