Культура

Первую региональную премию имени Курбатова вручили автору книги «Рассказы разных лет»

Торжественная церемония вручения I Региональной литературной премии имени Валентина Курбатова состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн поприветствовал участников и победителей премии и зачитал приветственный адрес от имени первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

«Литература как особый вид искусства несет важнейшую просветительскую объединяющую миссию, обеспечивает непрерывную связь времен и поколений. Она воспитывает в человеке высокие нравственные качества. Отрадно осознавать, что талантливые писатели стремятся использовать свой потенциал во благо сохранения и поддержания традиций русской классической литературы, гуманистических и патриотических ценностей. Ваши победы и достижения дают уверенность, что в России есть мощнейшая интеллектуальная сила, способная поддержать духовно-нравственные традиции национальной культуры русского литературного слога, общечеловеческие ценности», — сказал Владимир Куприн.

На рассмотрение жюри было подано шесть заявок.

Медаль и диплом лауреата премии получил Владимир Клевцов за книгу «Рассказы разных лет».

Режиссера, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Орехова наградили медалью премии.

Премия учреждена в память о писателе с целью поиска и поощрения талантливых авторов. Учредителем премии выступает комитет по культуре Псковской области. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности.