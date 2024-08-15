Культура

Директор «Михайловского» о выставке к 85-летию Курбатова: Это не для памятника, а для памяти

В Псковской областной универсальной научной библиотеке вчера, 26 сентября, открыли выставку «А дальше была просто жизнь» к 85-летию со дня рождения известного писателя и литературного критика, лауреата Госпремии Российской Федерации, много лет бывшем членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», псковича, Валентина Курбатова. Эта экспозиция создана силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», верным другом и соратником которого российский писатель был более полувека.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Михайловское»

Представил выставку жителям и гостям города директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. «Так повелось, что в жизни и друзей, и учителей, да и мудрецов тоже мы часто слушаем вполуха — сказал он. —Но вот когда они, посмотрев на нас весёлым и хитрым взглядом, вдруг исчезают из нашей жизни, хочется их вернуть для того, чтобы вчитаться в то, что они для нас оставили, вдуматься, всмотреться в совсем недавно ещё столь знакомые черты лица человека, идущего рядом. Эта выставка о Валентине Яковлевиче — третья, которую мы делаем. Она не для памятника, а для памяти. И мы надеемся, что продолжение — выставки и книги — ещё будут». Многие, заставшие и запомнившие Валентина Курбатова зрелым человеком, — заметил Георгий Василевич, — впервые могут здесь, на выставке, увидеть его таким, каким никогда и не видели: почти юным. И попросил всех, кто был знаком с писателем, по возможности, пополнить музейную коллекцию фотографий В. Я. Курбатова, напомнив, что писатель, которого в Пскове, да и не только в Пскове, знали и любили многие, «был фотогеничным человеком».

Директор «Михайловского» Георгий Василевич открывает выставку к 85-летию Валентина Курбатова

Одним из первых откликнулся на эту просьбу друг Валентина Курбатова Владимир Маслянка, писатель и журналист из Чусового — города в Пермском крае. Один из организаторов музея Виктора Астафьева и его первый директор, кавалер ордена Достоевского, он специально приехал в Псков на торжества памяти товарища и единомышленника. В «Михайловском» добавили, что сегодня Владимир Маслянка гостит в музее-заповеднике: ему очень хотелось ещё раз побывать в мемориальных усадьбах и на Савкиной горке, окинуть эти места и «…взглядом Валентина Яковлевича» — тоже.

Гость Псковской области — писатель из Чусового Владимир Маслянка (слева) и директор «Михайловского» Георгий Василевич

Сердечную признательность Государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» и лично его директору Георгию Василевичу за новую выставку, а более — за последовательную работу по сохранению живой памяти о Валентине Курбатове, за «…возможность снова прикоснуться к этой очень притягательной личности, к высокому стилю современной русской словесности…» выразил и заместитель председателя Псковского областного комитета по культуре Владимир Куприн.

Напомним, что вход на выставку «А дальше была просто жизнь», подготовленную к 85-летию со дня рождения В. Я. Курбатова в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» и развёрнутую в ПОУНБ имени В. Я. Курбатова (Псков, улица Профсоюзная, 2), свободный для всех желающих.