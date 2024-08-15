Культура

Самое яркое событие следующего года назвала директор музея-заповедника «Изборск»

Самым ярким событием следующего года станет выставка «Петр Оссовский - русский народный реализм». Об этом директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск», член регионального отделения РВИО Наталия Дубровская сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В нашем новом выставочном зале, который мы получили в подарок от ПАО "Транснефть", проходят самые большие и яркие проекты. И 18 мая, то есть в День музеев, будет юбилейная дата для Петра Павловича Оссовского. Ему бы исполнилось 100 лет. Мы откроем выставку "Петр Оссовский - русский народный реализм", где будут представлены уникальные работы Петра Павловича из семейной коллекции, из частной коллекции художника», – рассказала Наталия Дубровская.

Сын художника предоставил музею уникальные вещи из семейной коллекции. Также для этого выставочного проекта будет подготовлена коллекция живописи Оссовского.

«И это, наверное, самое большое яркое событие следующего года», – уточнила Наталия Дубровская.