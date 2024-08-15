Культура

Два шекспировских вечера устроил в «Михайловском» театр из Петербурга

Два спектакля по пьесам У. Шекспира вчера и сегодня, 27 и 28 сентября, сыграли артисты санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в рамках больших гастролей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это шекспировское «вкрапление» в череду показов столичной труппы стало интересным драматургическим ходом. Оно, с одной стороны, выгодно оттенило «русскую часть» гастрольной афиши, а, с другой, ещё раз ярко продемонстрировало, почему Пушкин называл Шекспира «отцом нашим» и своим учителем.

Сцена из спектакля «Гамлет». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Первый из этих спектаклей — «Гамлет» — достаточно ранняя работа «Пушкинской школы». Одну из самых мрачных, философских трагедий Шекспира актёры, все в чёрном, представляют на большой сцене, но при этом в тесном пространстве, огороженном чёрным же кругом-клеткой-тюрьмой. «С самого начала сценической жизни этой постановки и по сей день во время этого спектакля не оставляет ощущение, что играешь без права даже на малейшую ошибку», — рассказывает один из старейшин «Пушкинской школы», актёр и режиссёр Григорий Печкысев, исполняющий в трагедии одновременно и Клавдия, короля датского, и призрака отца Гамлета. Не удивительно, что почти все роли в этом спектакле распределены между актёрами из первого набора, старшего поколения «Пушкинской школы» Владимира Рецептера.

В противоположность выстроенному «на звенящем нерве», чёрному «Гамлету», комедию «Укрощение строптивой» ярко, пёстро и счастливо разыгрывают на сцене все разом: и «ветераны», и те, кто пришёл в труппу намного позже — из второго, третьего и даже четвёртого набора мастерской Рецептера в РГИСИ. Спектакль богато инкрустирован итальянскими народными песнями в их живом звучании — под две гитары. И смотрится, как и играется, легко, на одном дыхании.

Важно, подчеркнули в «Михайловском», — что на шекспировские пьесы, которые формально не входят в школьный минимум по литературе, в музей-заповедник приходят и приезжают юные зрители. Так, например, на нынешний показ «Гамлета» своих старшеклассников — сразу несколько групп! — привезли преподаватели Псковского технического лицея (при том, что накануне воспитанники этой престижной псковской школы побывали и на спектакле по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»). А на «Укрощение строптивой» в Пушкинские Горы приехали воспитанники опочецкой школы № 4. И, конечно, оба спектакля посещали учащиеся местных, пушкиногорских школ — санаторной школы-интерната и средней школы имени Пушкина

Напомним, что гастроли театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продлятся до 1 октября включительно. Зрителей ждут ещё две премьеры — «Без вины виноватые» по мелодраме А.Н. Островского и «Маленькие трагедии» по А.С. Пушкину. Театралы в возрасте от 14 до 22 лет могут побывать на этих спектаклях за счёт государства: воспользовавшись средствами со своей «Пушкинской карты».