Культура

Псковская школа чтецов приглашает на занятие 5 октября

«Школа чтецов» будет работать в Пскове в субботу, 5 октября. Организаторы литературного пространства открыли набор. Школа поможет участникам, подавшим заявку на творческий конкурс в номинации «Лучший чтец», подготовиться к публичному выступлению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

За три часа участники получат знания и умения на четырёх занятиях в формате лекций и тренингов, которые проведёт Людмила Масленникова — член Союза театральных деятелей, педагог актёрского мастерства и сценической речи Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Под её руководством участники смогут освоить чёткую и правильную речь, раскрыть свой голос и подготовиться к публичному выступлению. Кроме того, в программе предусмотрен небольшой кофе-брейк, чтобы участники могли отдохнуть и набраться сил.

Школа состоится 5 октября в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина по адресу: Октябрьский проспект, дом №7А. Начало в 13:00. Участникам необходимо иметь при себе удобную одежду и сменную обувь, так как занятия включают в себя не только теоретическую, но и активную практическую часть.

Записаться в школу можно не только участникам конкурса, но и всем желающим, заполнив соответствующую форму.

Стоит отметить, что в ближайшее время станут известны даты трёх других образовательных школ для поэтов, писателей малого жанра и иллюстраторов. Все занятия будут бесплатными. Событие проходит благодаря победе в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея».