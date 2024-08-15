Псковский музей-заповедник напоминает о выходном дне 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, большинство объектов Псковского музея-заповедника, включая Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание музея и картинную галерею, будут закрыты для посещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: Псковский музей-заповедник
Выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
Продолжать свою работу будут следующие объекты:
– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;
– Двор Постникова, где действует новая выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры»;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин»;
– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
– Покровскую башню.