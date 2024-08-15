Культура

На спектаклях «Пушкинской школы» Владимира Рецептера в «Михайловском» побывало более 2,5 тысячи зрителей

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 1 октября, спектаклем «Маленькие трагедии» завершились традиционные, в нынешнем году уже одиннадцатые, большие гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе «Михайловского» со ссылкой на руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы Елену Зиновьеву, всего на 11 спектаклях, которые проходили на сцене большого театрально-концертного зала в Научно-культурном центре заповедника, в период с 20 сентября по 1 октября побывало 2 545 человек.

Сцена из спектакля «Маленькие трагедии», которым «Пушкинская школа» закрыла гастроли-2024 в музее. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Самым популярным показом в этом сезоне ожидаемо стала постановка по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» — произведению, которое входит в школьную программу по русской литературе. Всего на этом спектакле насчитали 431 зрителя. За сценическими страданиями Чацкого, Молчалина, Софьи и Фамусова среди прочих следили школьники и учащиеся средних специальных заведений из Пскова и Пушкинских Гор, из Новоржевского, Опочецкого и других районов Псковской области.

На двух следующих позициях в топ-3 этого «Театрального сезона в музее» несколько неожиданно оказались «Укрощение строптивой» по комедии У. Шекспира и очень смешно поставленная, вся на импровизации, пушкинская «Сказка о Салтане и Гвидоне» — 301 и 295 зрителей соответственно. В музее рассказали, что, например, только на «Сказку…» в «Михайловское» прибыли организованные группы учащихся Белорусской средней школы, что в Пыталовском районе, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Опочецкой гимназии, а также школьники из Великих Лук — сразу три автобуса, из Новоржева, из Себежа.

Также Елена Зиновьева отметила, что подавляющая часть билетов на спектакли «Пушкинской школы» (2 027 билетов, или 79,8%) была приобретена online.

Напомним, что в нынешнем году традиционные выступления «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» проходили в одиннадцатый раз. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён чуть более тридцати лет назад, в феврале 1994 года.