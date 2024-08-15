Культура

«Изборская пятница» пройдет с участием известной псковской семьи художников

Творческая встреча «Изборская пятница» с участием известной псковской семьи художников Дмитрия и Натальи Яблочкиных пройдёт в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Дмитрий и Наталья являются наставниками мастерской печатной графики «Азбука эстампа» – проекта Детской школы искусств города Пскова. Мастерская открыта как для профессионалов, так и для начинающих художников, желающих обучиться работе в эстампе.

Дмитрий Яблочкин расскажет об истории гравюры как вида изобразительного искусства, основных её разновидностях, о техниках современного эстампа. Особое внимание наставники мастерской уделят творческому наследию псковского гравера, экслибриста Александра Шершнёва (1954–2008), выставка которого «Судьба на гравюре» сейчас работает в зале музея.

«Наталья покажет гостям личные вещи художника – лупу, резцы, доски, которые бережно хранятся в "Азбуке эстампа". Всё это можно будет подержать в руках!» - добавили в музее.

Творческая встреча пройдёт 4 октября в 13:00 по адресу: улица Печорская, дом №37. Вход свободный.