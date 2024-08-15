Культура

Концерт классической музыки дадут в усадьбе Мусоргского в Куньинском районе

5 октября в музее-усадьбе Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района состоится концерт классической музыки от артистов из Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня музыки. Праздник отмечается ежегодно в начале октября большими концертными программами, с участием артистов и художественных коллективов. В субботу прозвучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

В усадьбе в Наумово гостям представят концертную программу, подготовленную солистами филармонии и учащимися детской школы искусств «Центр» из Великих Лук.

Мероприятие состоится в 14:00. Подробная информация по телефону: +7(8114)-93-11-40.