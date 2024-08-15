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Культура

Выставка живописи «Вехи» откроется в Пскове 5 октября

02.10.2024 16:51|ПсковКомментариев: 0

Выставка живописи «Вехи», посвященная творчеству художника Василия Кучеровского, откроется в Пскове 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза художников России. 

Кучеровский известен своими работами в жанре пейзажа и портрета. На выставке будут представлены его лучшие работы, выполненные в разные периоды творчества.

«Эта выставка станет уникальным событием для всех любителей искусства и ценителей таланта Василия Кучеровского. Мы уверены, что каждый посетитель найдет что-то особенное для себя в этих прекрасных работах», - отметили в отделении СХР.

Посетители смогут увидеть произведения, созданные во время его пребывания на целине, а также работы, посвященные родной Псковщине. Выставка работ откроется в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России в 17:00.

Теги: #союз художников России
Источник: Псковская Лента Новостей
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