Культура

Люди старшего поколения увидели экспонаты новой выставки в Псковском музее

Псковичи старшего поколения увидели экспонаты новой выставки в Псковском музее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского-музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского-музея-заповедника

1 октября во Дворе Постникова прошли экскурсии ко Дню пожилого человека.. Специалисты Музейного образовательного центра презентовали гостям выставку «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А.В. Щусева. Десять веков русской архитектуры».

«Псковский музей-заповедник всегда рад видеть гостей серебряного возраста, которые с большим энтузиазмом изучают новые выставки и постоянные экспозиции. У таких посетителей объекты музея всегда пользуются особой популярностью», - отметили в музее.