Культура

Начались работы по восстановлению усадьбы Строганова в порховской деревне Волышово

Фонд «Восстановление усадьбы Строганова в Волышово» объявил о начале масштабной работы по возрождению одного из памятников культурного наследия Псковской области, расположенного в деревне Волышово Порховского района. Усадебный комплекс XVIII века, связанный с известным родом Строгановых, теперь под опекой фонда, который планирует вернуть усадьбе её былое величие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили руководители фонда.

Фото здесь и далее: Фонд «Восстановление усадьбы Строганова в Волышово»

Первое мероприятие по благоустройству усадьбы состоится уже 13 октября. Фонд проводит субботник и приглашает волонтеров принять участие в генеральной уборке территории. Планируется очистить партер, убрать сухостой и мусор. В программе также чаепитие и экскурсия для участников.

Сбор волонтеров назначен на 11:00 13 октября в усадьбе Волышово. Руководители приглашают присоединиться к возрождению истории и стать частью большого проекта по сохранению культурного наследия.

Контакты для связи: Telegram-канал фонда.