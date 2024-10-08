Культура

Фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» стартует в Пскове 10 октября

Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» стартует в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

С 10 по 12 октября древний Псков станет первым городом, который примет масштабное культурное событие – музыкальный фестиваль под руководством заслуженной артистки России, Мисс Вселенная Оксаны Федоровой. В программе: кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи и концерты с участием знаменитых артистов и юных талантов.

«Псков не случайно выбран для старта этого большого и социально значимого культурного проекта. В 2024 году мы празднуем юбилеи великих классиков русской культуры – Пушкина, Римского-Корсакова, Мусоргского и многих других, чьи имена неразрывно связаны с Псковом, его историей, культурой и древнерусскими традициями. Это мой родной город, и для меня важно показать, как развиваются и связывают города, поколения и целые эпохи музыкальные традиции нашей страны», - отметила художественный руководитель фестиваля Оксана Федорова.

Программа фестиваля:

10 октября, 14:00 – авторский фильм Оксаны Федоровой «Музыкальное путешествие. Псков» в кинотеатре «Победа».

11 октября – мастер-классы для юных музыкантов в музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова.

12 октября, 15:00 – концерт «Юбилеи великих» в Псковской областной филармонии.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Вход на кинопоказ свободный, на концерт – по пригласительным.

«Присоединяйтесь к празднику музыки и вдохновения!» - призвали организаторы фестиваля.

Прямой эфир мероприятий – на портале культура.рф.