Культура

Ансамбль «Радуга» порадует псковичей на празднике Покрова

Хор русской песни «Радуга» выступит на празднике Покрова Пресвятой Богородицы 13 октября с 16:00 до 18:00 в Палатах у Сокольей башни Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Созданный в 1975 году при Доме офицеров и под руководством Елены Самедовой, «Радуга» исполняет народные песни, включая произведения родного региона. В репертуаре коллектива — около 100 произведений.

«Радуга» завоевала сердца зрителей в Германии, Болгарии и Прибалтике, но в первую очередь радует жителей Псковщины. Хор активно участвует в городских и областных мероприятиях.

«Каждый концерт ансамбля "Радуга" – это праздник души, где льется добрая светлая песня, согревающая человеческую душу, естественно и непринужденно. Приглашаем убедиться в этом на музейном празднике уже в это воскресенье!» - призвали в музее.