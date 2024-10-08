Культура

Специалисты определили сюжет фрески XIV века из храма Довмонтова города

Специалисты мастерской реставрации фрагментов монументальной живописи Псковского музея-заповедника недавно определили сюжет и предполагаемое местонахождение одной из фресок храма №1 конца XIV века на территории Довмонтова города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Храмы до нашего времени не сохранились, сейчас можно увидеть только выведенные на поверхность (надстроенные) фундаменты.

На прошедшей в апреле конференции «Архитектурная археология», организованной Институтом археологии РАН, реставраторы впервые показали результаты своей работы и высказали предположение об одном из сюжетов. С тех пор подборка продвинулась, а реставраторы укрепились в своем мнении.

Фрагменты были обнаружены в 1959 году во время археологических работ, проводимых под руководством Григория Гроздилова экспедицией Государственного Эрмитажа. Долгое время артефакты находились в ящиках и ждали своего часа. С появлением мастерской начался разбор коллекции фрагментов фресковой живописи и ее изучение.

В процессе удаления поверхностных загрязнений проявляются изображения нимбов, букв, одежд, фона и личного письма. Затем фрагменты соединяются по местам изломов.

Работа по подборке разрушенной стенописи осложнена отсутствием каких-либо описаний или зарисовок росписи, тем более – фотографий. Среди фрагментов храма №1 специалисты выявили детали горок, сферы, фигур святых, боковые стенки гробниц, ногу на створке врат, что позволило им определить сюжет подбираемой композиции – «Воскресение – Сошествие во ад».

Также реставраторы мастерской установили, что эта композиция находилась в нише, возможно, в надпортальной. В таком случае, подтверждается версия Инги Лабутиной и других исследователей о посвящении храма №1 (по другой версии – это церковь Николы с Гребли). Работа с археологическими фрагментами монументальной живописи позволяет получить новые данные для изучения утраченных храмов Довмонтова города.

В музее добавили, что Воскресение Христово является ключевым событием евангельского повествования. В христианской живописи тема Воскресения нашла свое художественное выражение в целом ряде сюжетов. Особенно широкое распространение получила композиция «Сошествие Христа во ад», которая и стала в восточнохристианском искусстве образом Воскресения Христова. След в иконописной традиции оставили и псковские мастера, не только средневековые, но и современные, сохранившие преемственность. Найденная композиция позволит узнать больше об уникальном феномене псковской традиционной иконописи.