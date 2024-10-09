Культура

Мероприятие к празднику Покрова доступно псковичам по Пушкинской карте

В Псковском музее-заповеднике 13 октября с 16:00 до 18:00 пройдет традиционное мероприятие, посвященное празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Для молодежи мероприятие доступно по Пушкинской карте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401—1425 годы) / Государственная Третьяковская галерея

Гостей ждут экскурсия по русской избе, посиделки-беседа о традициях ношения женского головного убора с мастер-классом по вязанию платка, детские традиционные забавы и игры по площадкам, а также творческое задание по созданию лоскутной куклы «Северная берегиня».

В конце мероприятия все желающие смогут абсолютно бесплатно угоститься чаем с пирогами и насладиться пением хора русской песни «Радуга».

Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).