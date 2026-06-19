 
Культура

Спортивные турниры проведут на фестивале «Довмонт Псковский»

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Спортивные турниры по стрельбе из лука и другие проведут для посетителей на фестивале «Довмонт Псковский» 27 июня, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображения предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

Пока реконструкторы соревнуются в своих дисциплинах, у гостей фестиваля будет возможность проявить свои силу и ловкость в турнирах. Они смогут взять в руки спортивный меч, лук и стрелы, снаряды для катапульты или вообще запрягите верного скакуна – «и вперед, к победе!»

Победитель будет вознагражден. 

В год юбилея Псковского музея-заповедника – вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу.

 


Напомним, шоу театра боевой хореографии ждет гостей «Довмонта Псковского».

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Телефон для справок: +78112331065.

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