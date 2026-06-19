Спортивные турниры проведут на фестивале «Довмонт Псковский»

Спортивные турниры по стрельбе из лука и другие проведут для посетителей на фестивале «Довмонт Псковский» 27 июня, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Изображения предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника
Пока реконструкторы соревнуются в своих дисциплинах, у гостей фестиваля будет возможность проявить свои силу и ловкость в турнирах. Они смогут взять в руки спортивный меч, лук и стрелы, снаряды для катапульты или вообще запрягите верного скакуна – «и вперед, к победе!»
Победитель будет вознагражден.
В год юбилея Псковского музея-заповедника – вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу.
Напомним, шоу театра боевой хореографии ждет гостей «Довмонта Псковского».
Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Телефон для справок: +78112331065.