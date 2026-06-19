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Выплату псковским «Земским работникам культуры» увеличили до 1,1 млн рублей

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В Псковской области увеличена сумма единовременной компенсационной выплаты для участников программы «Земский работник культуры». Теперь она составит 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в официальном канале Псковской области в мессенджере Мах.

Фото: официальный канал Псковской области / Мах

Изменения затронут работников, переезжающих в сельскую местность, рабочие посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. В этом году в регионе планируют трудоустроить 10 таких специалистов.

Заявку на участие можно подать до 15 июля. Список вакантных должностей доступен на сайте.

Напомним, приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области в апреле.

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Приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области

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