Выплату псковским «Земским работникам культуры» увеличили до 1,1 млн рублей

В Псковской области увеличена сумма единовременной компенсационной выплаты для участников программы «Земский работник культуры». Теперь она составит 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в официальном канале Псковской области в мессенджере Мах.

Фото: официальный канал Псковской области / Мах

Изменения затронут работников, переезжающих в сельскую местность, рабочие посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. В этом году в регионе планируют трудоустроить 10 таких специалистов.

Заявку на участие можно подать до 15 июля. Список вакантных должностей доступен на сайте.

Напомним, приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области в апреле.