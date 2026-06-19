«Народная песня объединяет поколения»: фестиваль-конкурс пройдет в Локне 20 июня

Областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни состоится в Локнянском культурно-досуговом центре в субботу, 20 июня, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.
Афиша: Иван Белугин / Мах
Конкурсная программа пройдет с 13:00 до 16:00. На сцену выйдут около 200 участников из 11 районов Псковской области, а также из Пскова и Великих Лук.
А вечером, с 18:00 до 19:00, пройдет гала-концерт и награждение участников — радостное завершение фестивального дня.
Вход свободный.
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