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«Михайловское» информирует об изменениях в режиме работы из-за съёмок «Войны и мира»

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Государственный Пушкинский заповедник информирует о некоторых изменениях в графике работы отдельных музейных объектов в связи с идущими в усадьбах съёмками художественного фильма «Война и мир».



Дом Ганнибалов на картине Юрия Ерышева «Усадьба Петровское» (2019) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в мемориальной усадьбе «Петровское», дом П.А. и В.П. Ганнибалов завтра, 20 июня, будут принимать посетителей только до 16:00, а в период с 21 по 24 июня они закроются на полный день.

Также завтра и послезавтра, 19 и 20 июня, посетители не смогут побывать в музейном комплексе «Пушкинская деревня». Мемориальная усадьба Осиповых и Вульфов «Тригорское» будет закрыта для экскурсантов 23 июня.

«Остальные экспозиции и парки работают в обычном режиме», — отметили в «Михайловском».

При этом музейщики предупреждают своих гостей о том, что в графике съёмок возможны изменения, и рекомендуют следить за новостями на официальном сайте учреждения или на его страницах в социальных сетях.

В «Михайловском» приносят извинения за доставленные неудобства и выражают надежду, что гости Пушкинского заповедника примут сложившиеся обстоятельства с пониманием.

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