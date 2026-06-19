V Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдет в Красногородском округе 15 августа

V областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдет в красногородской деревне Платишино 15 августа, сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Валентина Понизовская / «ВКонтакте»

Гостей фестиваля ждут выступления талантливых гусляров, мастер‑классы, ярмарка народных ремесел и атмосфера настоящего русского праздника.

Фестиваль проводится с целью сохранения и популяризации объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации «Псковская традиция игры на гуслях».

Организаторами мероприятия выступают министерство культуры Псковской области, Псковский областной центр народного творчества, администрация Красногородского муниципального округа, Красногородское досуговое объединение, Платишинский сельский клуб и ТОС «Платишино.