Миллениум. История клубной культуры Пскова. Часть 3

Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций об истории клубной культуры Пскова, пытаясь зафиксировать важные вехи уходящей натуры. Автором идеи проекта является директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков, автором текстов - обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Сегодня посмотрим, как после зарождения в 90-е дискотеки превратились в полноценные клубы: итальянское оборудование для боулинга в «Супере» затаскивают через окно четвертого этажа, «Ягуар» превращается в «R-16», в «Луксоре» публика не только танцует, но и парится в бане, покрутив рулетку, а «Тир» получается открыть только со второй попытки.

В прошлый раз мы поговорили о том, как будущая «Мисс Вселенная» зажигала на первой современной дискотеке города, на первую вечеринку «Супера» в Доме офицеров никто не пришел, а на танцпол дискотеки «The Best» в политехе не помещались все желающие.

Сегодня о том, как дискотеки превратились в ночные клубы в современном их понимании. Самыми востребованными заведениями стали культурно-спортивный комплекс «Супер» на Октябрьском проспекте и клуб «Ягуар» на Рижском, из которого также вырос развлекательный центр. Первые вечеринки на обоих проспектах прошли в один день – 31 декабря 1999 года, то есть накануне наступления во всех смыслах новой эры.

В новую эру на «Самолете»

В 1998 году Петр Крылов и Игорь Лобков («сооснователи дискотек «Супер», которых по городу уже открылось четыре, первой из них стала точка в Доме офицеров) купили восьмиэтажное здание на Октябрьском проспекте. Надоело подстраиваться под условия аренды, да и управлять дискотеками в разрозненных локациях стало сложновато. Здание не простое — бывшее управление завода «Псковмаш». Два других партнера по дискотечному бизнесу отказались участвовать в покупке, прямо заявив, что не готовы к гигантомании. Один вышел из бизнеса, забрав «Красную площадь» в музыкальной школе на улице Коммунальной, другому отдали рекламные баннеры на новом здании.

Здание «Супера» в наши дни.

«Ни окон, ни дверей, ни отопления. Крысы бегали и стояли брошенные чертежные машины, - описывает Игорь Лобков, в каком состоянии достались помещения. - Конечно, много тогда было злоупотреблений. Мы ж покупали не у завода, а у директора. С какого все государственное стало твоим? Наверно, как обычно, скупил ваучеры у своих работников. А управлять не умели. Мы же — новое поколение, коммерсы, умели из рубля делать два».

Все деньги, какие генерировали работающие дискотеки, вкладывали в ремонт. За два года получилось привести в порядок боковой вход, холл, лифты и четвертый этаж. Там открылся первый в городе боулинг-клуб «Самолет» с двумя дорожками, бильярдом, караоке и танцполом. Тяжеленное итальянское оборудование для катания шаров затаскивали через выломанное окно, а для оформления использовали фрагменты купленного где-то настоящего самолета (вероятно, распиленного на металлолом).

Две дорожки «Самолета» стали первым боулингом Пскова.

Петр Крылов вспоминает, что дизайном занимался его друг Николай Гаврилов, заслуженный реставратор России. В 2000 году его работа получила всероссийскую премию за лучший клубный дизайн.

В первое время «Самолет» являлся заведением элитарным, широкую публику отсекала цена входного билета.

«Собирались в «Самолете», в основном, предприниматели, люди небедные, вместе выпивали виски, - вспоминает бизнесмен и бывший депутат гордумы и областного Собрания Игорь Савицкий. - Была потребность пообщаться помимо работы. Встречались одни и те же люди, сотня-две. Многие имели свои тапочки и шары, недешевые, долларов по двести, покупали и хранили там».

Три верхних этажа в «Супере» сдавали в аренду под офисы. А на нижних пяти, помимо уже упомянутого «Самолета», в разное время работали джаз-клуб «Винил», спортивный клуб «Супер-фитнес» (в этом году он празднует 25-летие), сигарный клуб, стриптиз «Камасутра», казино и флагманское заведение – гигант-холл «Пароход».

«Пароход» и весь комплекс могли одновременно уместить несколько тысяч человек.

По традиции и для скорости возврата вложенного последнюю точку открыли в канун наступления нового года – 2002-го. Сцену целиком достроить не успели, соорудили только помост шириной в метр, прикрыв занавесом пропасть за ним и ежедневно увеличивая полезную для артистов площадь.

Рык «Яги»

На дискотеке «The Best», о которой мы подробно рассказывали в прошлой части, в 1999 году за диджейским пультом стоял Дмитрий Попов (однофамилец патриарха дискотечного движения Игоря Попова, не имеющий с ним родственных связей). В следующем десятилетии клаберам города и слушателям радиоэфира он запомнится как DJ PopOFF.

«Псевдоним придумал мой друг Сережа Петров — МС Апельсин. У нас у всех были смешные никнеймы, начинал я карьеру как Карандаш, был худой и высокий. Решил изменить на что-то более удобоваримое», - вспоминает Дмитрий Попов.

DJ PopOFF за пультом.

До «The Best» свои первые деньги он заработал на дискотеках все того же «Супера» в Доме офицеров. Ремеслу там учили молодежь диджеи Наум, Потап, Вано и Кирилл Железнов — костяк еще клуба «Спектр». Под занавес 1999 года DJ PopOFF оказался в новом клубе «Ягуар», где следующее десятилетие будет отвечать за музыкальное наполнение танцполов.

И такие диджейские сеты бывали.

Точку на Рижском проспекте, 16 открыла семья Лебедевых-Гавриловых, в чьей собственности оказалось здание бывшего завода «Гидроимпульс». В 1989 году в его цехах собрали прототип микролитражки «Пеппи», продемонстрировали его на ВДНХ, но в массовое производство запустить не успели. При новом собственнике предприятие сменило название на «Псковавто». Его возрождение стало одним из пунктов предвыборной программы действующего губернатора Владислава Туманова, было заключено соответствующее соглашение с мэром Москвы Юрием Лужковым. Но выборы 1996-го года Владислав Туманов проиграл Евгению Михайлову, и завод окончательно встал. Опустевшие площади начали приспосабливать под развлекательные цели.

«Владельцы съездили к друзьям в Москву, побывали в настоящем клубе, решили, что есть возможность сделать подобное в Пскове, - рассказывает историю заведения управлявшая им Дильбар Шарипова (сегодня она управляет одним из отелей в центре города). - На этом месте уже было небольшое заведение, называлось «Час пик». Вход в него был там, где сейчас «Альфа-банк». Первый этаж клуба «Ягуар» появился здесь».

Посетительницы «Ягуара».

Почему «Ягуар»? У тех же владельцев с 1998 года на Октябрьском проспекте, 15 работало кафе «Мустанг». Видимо, решили собрать всех неукротимых обитателей дикой природы. Через несколько лет название (редуцированное в народе до свойского «Яга») трансформируется в «R-16».

Наступает ночь на 1 января 2000 года, и в клубе «Ягуар» проходит первая вечеринка — одновременно с официальным открытием клуба «Самолет» в «Супере». Пока в боулинге с бильярдом на Октябрьском проспекте собирается элита при деньгах, а до открытия «Парохода» остается еще два года, «Ягуар» собирает сливки в качестве первого массового тусовочного места.

А потом два комплекса пойдут ноздря в ноздрю, сражаясь за внимание публики. Тотальная разница проявится только в конце.

Безносый Тутанхамон

Но не только эти заведения пользовались заслуженным успехом у публики. Одно из знаковых мест – клуб «Луксор» на ул. Алтаева, 1. Заведение на относительно небольшой площади в спальном районе открылось еще в 1997 году под названием «Мефисто» и с функционалом казино. Быстро выяснились две вещи: публика хочет не только раскидывать картишки, а имя уже занято в столице. Так «Мефисто» превратился в «Луксор» с двумя танцполами и баней (казино тоже никуда не делось и генерировало основную выручку).

«Луксор» считался местом «бандитским», для менее взыскательной публики: нравы тут были попроще, спектр удовольствий — шире. Первым в городе он стал работать круглосуточно.

Пост арт-директора заведения занимал Андрей Христофоров (известный в последующие годы как радиоведущий и скончавшийся в 2021 году). Он говорил, что название выбрали благодаря набиравшей популярность теме востока, один из двух залов отремонтировали в египетском стиле, здесь крутили более попсовую музыку.

Египетские ночи в сердце Запсковья.

В зале «Модуль» тусовались под более клубное тунц-тунц.

«В «Модуле» обстановка была такая, как показывали в клипах на MTV: спуск на лифте, всё в металле и неоне, коктейли, каких в городе никто не делал. А в египетском на сцене была голова Тутанхамона, мы ее называли сфинксом, потому что ему вечно отбивали нос, приходилось приклеивать обратно», - вспоминает Радик Тагиров.

Сегодня он – успешный ведущий мероприятий, а в студенческие годы танцевал в «Луксоре», в том числе, показывал экзотическую для города мужскую шестовую акробатику.

Радик Тагиров у шеста.

Уверяет, что работать в заведении было верхом престижа. В какой-то момент он подтянул сюда свою будущую жену Алену, еще с четырьмя танцорами создали коллектив «Made in», работавший только на здешних вечеринках. В «Луксоре» регулярно устраивали собственные шоу-программы с конкурсами, вроде мокрых футболок, выступали приглашенные артисты. На одном из таких выступлений прямо на глазах у зрителей Радик Тагиров как-то вырвал из помоста некрепко закрепленный пилон. Обошлось без травм.

«Большую роль в моей жизни сыграло заведение – второй дом и место, давшее импульс всей карьере, - не скрывает танцор. – Особенно для студента важно было постоянно быть на пике клубной жизни, принадлежать к топовому клубу, заработать. Студенты любят повеселиться, позажигать, а у меня каждую неделю был выход на работу с весельем и дурачеством».

Посетителям Тутанхамон-Сфинкс тоже был по душе.

В цель

Невероятной популярностью в конце девяностых - начале нулевых пользовался бильярд и его разновидность «Американка», так что псковичи вооружаются киями в клубе «Viking».

Бильярдный клуб открыли на месте панорамного ресторана «Псков» в «Шайбе» на Яна Фабрициуса.

Место настолько популярное, что столов для игры в «Американку» всем желающим не хватает, и посетители договариваются делить зеленое сукно в состязаниях пара на пару из разных компаний.

У барной стойки стайками роятся девушки: отсутствие громкой музыки располагает к выстраиванию коммуникации.

С рекламных щитов посетителям посылали недвусмысленные мессиджи - всё в духе времени.

Молодежь с альтернативным музыкальным вкусом тоже не оставили без места для проведения досуга. В 2002 году в здании ДКП на площади Ленина открывается «Сундук», сначала просто как кафе с бильярдными столами, немного погодя столы выносят, сооружая сцену с небольшим залом.

Интерьеры «Сундука» в 2007 году.

В 2003 году открывается «Тир» на улице Свердлова – в помещении всамделишного бывшего стрелкового тира. Движущей силой стали музыканты из местной группы «Забавы простолюдина», в частности, Роман Ефимов и его супруга Стелла. Обустраивались при помощи скудных ресурсов. На одной из первых вечеринок устроили перформанс для публики, во время которого посетители раскрасили столы и табуретки, оставшиеся в ходу почти на двадцать следующих лет. Также городская легенда гласит, что деревяшки для оформления барной стойки под покровом ночи позаимствовали с крепостной стены неподалеку.

Открыться удалось не с первого раза. 7 января 2003 года в «Тире» выступила группа «Маркшейдер Кунст», после чего до 31 октября наступило затишье – улаживали формальности с контролирующими инстанциями. Так совпало, что в будущем именно в эту дату в клуб будет набиваться максимальное число студентов, отмечающих заграничный Хэллоуин. Порой, толпа станет достигать таких размеров, что внутри можно будет только стоять, почти не двигаясь – хорошо, если не на одной ноге.

«Маркшейдеры» еще не раз возвращались в «Тир».

Каноничное написание названия заведения – «T.I.R», это отсылка к международной системе автомобильных перевозок. Создатели подразумевали, что в небольшом псковском клубе будут сходиться сто дорог музыкантов из разных мест, выступающих в разных жанрах. С гастролями сюда приезжали, например, «F.P.G», «Маша и медведи», «Отава Ё» и много-много других известных и не очень команд и исполнителей. Он стал площадкой для знакомства публики с местными командами, такими как «Капитан Смолетт», «Отцы и дети», «Слёзы счастья».

Молодежь с альтернативным музыкальным вкусом собиралась в «Тире».

«Для меня "Тир" про свободу, - делится бывший арт-директор клуба Алексей Некрасов, работающий сегодня в драмтеатре. - Про радость общения и знакомства с творчеством всего мира, от Владивостока до Калининграда, от Канады до Аргентины, Европа вообще вся и балтийские страны в частности, африканцы, ирландцы и японцы понемногу – кого только у нас не было. Не говоря уж о стилевом разнообразии. Рок, у которого безумно много вариантов, техно, церковный хор, джаз, фолк, этно, инди, метал, ска, хардкор, симфонический квартет и куча всего ещё. Очень приятно осознавать, что была возможность дать возможность познакомиться псковичам со всем этим добром. И не на приватных изысканных вечеринках или стадионных концертах. А в маленьком клубе, где тет-а-тет и глаза в глаза. С возможностью до и после выступления потрогать кумиров, обняться и сфоткаться».

Алексей Некрасов у входа в «Тир».

Словом, заведения разной направленности процветают, увеличивают площади и охват публики, громко заявляют о себе. Казалось, эта музыка будет вечной. Но прямо в разгар праздника уже начинают звенеть первые тревожные звоночки, хотя мало кто еще слышит в них колокол, звонящий по разгульной ночной жизни города.

В следующей части – в комплексе «R-16» начинают варить собственное пиво, в лифте «Супера» застревает группа «Любэ», а «Луксор» губит запрет на казино.

Юлия Магера