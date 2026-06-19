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Выставка псковского урбаниста откроется в библиотеке имени Тынянова 25 июня

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Открытие первой персональной выставки участника псковского фотоклуба «Псков@» Ивана Прищепы «Псков. Портфель урбаниста» пройдет в Центральной городской библиотеке имени Юрий Тынянова (улица Конная, дом 6) 25 июня в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. 

Афиша и фотографии предоставлены Центральной городской библиотекой имени Юрий Тынянова

В экспозиции будет представлено около 20 работ — социально заостренных документальных изображений древнего города. После экспериментов с урбанистическими абстракциями фотограф увлекся социально заряженной, документальной фотографией, предельной локализацией повседневности, ее концентрацией во времени и пространстве.

Фотограф превратил банальные стороны жизни города во внятные, выразительные, даже красивые образы. Он прочитал город как текст, где все объекты наделены знаками и значениями.

Иван Прищепа родился в семье псковского архитектора Вячеслава Прищепы. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского политехнического института. Работал в жилищной инспекции администрации Псковской области и проектных организациях города. Считает себя урбанистом, и как для всякого урбаниста, для Ивана Прищепы важен не только аналитический, но и творческий подход к городской среде.

 


Выставка будет работать до 18 июля. Посещение доступно для лиц старше 18 лет.

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