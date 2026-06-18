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Ведется прием работ на конкурс рисунков о героической истории Пскова

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Проходит конкурс рисунков «Героическая история Пскова». К участию приглашают школьников, студентов и работающую молодёжь в возрасте от 7 до 22 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Участникам предлагают изобразить сюжеты, связанные с защитниками города, крепостными стенами, башнями и ключевыми историческими событиями. Каждый рисунок должен иметь название и быть представлен в формате PDF – подойдёт как скан работы традиционными материалами, так и изображение, созданное в графическом редакторе.

Заявки принимаются через специальную форму на сайте МЦ. От одного человека принимается только одна работа.

Победителей в каждой категории наградят дипломами и призами. Все участники смогут получить электронный сертификат. Лучшие работы войдут в экспозицию выставки в Псковском музее-заповеднике.

Результаты будут опубликованы с 16 по 18 июля в официальных сообществах организаторов. Больше информации об условиях конкурса в положении на сайте МЦ. 

Организаторы: Псковский молодёжный центр совместно с Псковским музеем-заповедником и Псковским городским молодёжным центром. Конкурс проходит в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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