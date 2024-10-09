Культура

В Пскове обсудят судьбы легендарных поэтесс

Региональный центр чтения Псковской областной научной библиотеки имени Валентина Курбатова приглашает на литературно-художественную программу «Судьба как выбор: Анна Ахматова – Марина Цветаева». Мероприятие состоится 14 октября в 15:00 по адресу: Псков, улица Профсоюзная. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке имени Курбатова.

Ведущая — Нина Яковлева, руководитель центра чтения.

Участвуют заслуженные артисты РФ Ирина Смирнова и Виктор Яковлев. Они расскажут о судьбах Анны Ахматовой и Марины Цветаевой — поэтов Серебряного века, которые, несмотря на все трагедии своего времени, сохранили красоту поэзии.