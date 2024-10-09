Культура

Концерт «Юбилеи великих» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт «Юбилеи великих» прошел в Псковской областной филармонии 12 октября в рамках всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Концерт стал музыкальным подарком Пскову. Он посвящен классикам-юбилярам 2024 года – Пушкину, Римскому-Корсакову, Мусоргскому, Глинке и прошел с участием заслуженной артистки России, Мисс Вселенная, уроженки Пскова Оксаны Федоровой, исполнителя Альберта Жалилова и артиста Большого театра России Александра Полковникова, а также ансамбля «Сказ» и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Концерт носил благотворительный характер.

Подробнее о мероприятии – в фоторепортаже Анны Тягуновой.