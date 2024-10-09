Культура

Коллекцию кирпичей с клеймами нашли археологи на Плехановском посаде в Пскове

Коллекцию кирпичей с клеймами удалось собрать археологам на раскопе на улице Плехановский посад в Пскове. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото: «Псковская археология» / Telegram

Несмотря на погодные условия, археологи продолжают раскопки. Закончено исследование дома с развалами печей, относящимся к XVIII - началу XX веков. При их разборе археологам удалось собрать коллекцию кирпичей с клеймами:

три кирпича с клеймами «Г.В» (завода Георга Францевича Викенгейзера конца XIX века) два из них «редкого типа» без классической для завода контурной рамки (фото 4, центр). Из таких кирпичей построены верхние этажи Дома Седельщикова на улице Герцена, 5;

огнеупорный кирпич с клеймом «Н.В» шведского завода Höganäs-Billesholm или Hoganas Bjuf начала XX века;

кирпич с клеймом «Орловъ» XIX века;

кирпич с клеймом «И.М.П.» завода потомственного почетного гражданина Ивана Михайловича Постникова из деревни Заболотье Логазовской волости, Псковской губернии, 1890-е годы;

огнеупорный кирпич «FEU» с клеймом новгородского завода начала XX века.

«Вот такими хозяйственными были хозяева дома по современному адресу улица Плехановский посад, 9. В завершении хочется поблагодарить Попова Михаила за консультации и ценные замечания», - добавили археологи.