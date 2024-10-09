Коллекцию кирпичей с клеймами нашли археологи на Плехановском посаде в Пскове

Коллекцию кирпичей с клеймами удалось собрать археологам на раскопе на улице Плехановский посад в Пскове. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото: «Псковская археология» / Telegram
Несмотря на погодные условия, археологи продолжают раскопки. Закончено исследование дома с развалами печей, относящимся к XVIII - началу XX веков. При их разборе археологам удалось собрать коллекцию кирпичей с клеймами:
«Вот такими хозяйственными были хозяева дома по современному адресу улица Плехановский посад, 9. В завершении хочется поблагодарить Попова Михаила за консультации и ценные замечания», - добавили археологи.