Читатели псковской библиотеки «Родник» завернулись в капусту и узнали, о чём в огороде пел козёл

В псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева ученики Средней общеобразовательной школы № 12 отпраздновали «Осенины» вместе с ансамблем народной песни «Горенка» Детской школы искусств, сообщили Псковской Ленте Новостей представители библиотеки.

Фото здесь и далее: Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева

Открывая это мероприятие, руководитель ансамбля «Горенка» Ольга Хованская рассказала детям, почему для наших предков праздник урожая был таким важным и как они отмечали окончание летней страды.

Школьники услышали в исполнении «Горенки» народные песни «На дворе не рано», «На печке молотила», «Рассыпуха», «Утушка луговая» и другие. И всё это с народными шутками, прибаутками, сценками из повседневной жизни.

Ольга Хованская также рассказала и показала младшеклассникам, в какие игрушки играли деревенские дети, из чего в старину крестьяне делали кукол и почему они никогда не рисовали им лиц.

После этого все участники праздника попели вместе с артистами псковские частушки, подыграли им на трещотках под песню «Барабан мой» и на ложках под песню «В огороде пел козёл» и даже изобразили, как этот самый козёл блеет, а также узнали, какие ещё бывают народные музыкальные инструменты.

Праздник закончился тем, что все собравшиеся встали в хоровод и свернули из него «капусту», потому что в эти осенние дни их предки как раз занимались тем, что квасили капусту на зиму.

