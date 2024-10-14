Культура

Творческий проект колледжа искусств открыл всероссийскую конференцию в Пскове

Творческий проект студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова открыл всероссийскую конференцию «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения», которая состоялась 10 октября в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Студенты и преподаватели колледжа представили новую сценическую версию литературно-музыкальной композиции «Золотой петушок» по мотивам сказки Александра Пушкина и оперы Николая Римского-Корсакова.

Впервые литературно-музыкальная композиция была представлена в апреле этого года. Исполнителями стали студенты специальностей «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Духовые и ударные инструменты». В новом учебном году в проект включились студенты первого курса.

Во вступительном слове музыковед, член союза композиторов России Лариса Никитина рассказала об истории создания оперы Николая Римского-Корсакова, её драматургических особенностях.

Слушатели тепло встретили участников проекта, высоко оценили энтузиазм и качество исполнения.

В новой сценической версии проект вскоре прозвучит на сцене большого концертного зала колледжа искусств 18 сентября в рамках Международной научно-практической конференции «Гении русской земли».