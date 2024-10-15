Культура

Группа «Бригадный подряд» дала концерт в Пскове. ФОТО

Панк-рок группа «Бригадный подряд» дала концерт в Пскове 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Группа сыграла свои хиты, которые стали классикой панк-рока, а также треки с нового долгожданного альбома. Недавно вышедший альбом «Нечего бояться» стал продолжением творчества группы. В нем можно услышать искренние и проникновенные песни, которые дарят слушателям новые эмоции и впечатления.

Концерт состоялся в баре «Нора».

«Бригадный подряд» — советская и российская панк-группа из Санкт-Петербурга, образованная в 1985 году. Первый студийный альбом вышел в 1986, а последний на данный момент в 2023 году.