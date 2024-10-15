Культура

Псковской областной филармонии исполняется 80 лет

Псковской областной филармонии исполняется 80 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Большом концертном зале города Пскова.

«На сцене большого концертного зала выступали многие знаменитые артисты нашей страны, творческие коллективы и, конечно же оркестры.Благодарим каждого зрителя за то что все эти годы были с нами, дарили нам свои улыбки и аплодисменты! Мы будем стараться и дальше радовать вас и удивлять новыми концертами», - рассказали в БКЗ.

Основанная в 1944 году, филармония за время своего существования стала важнейшим центром культурной жизни региона.