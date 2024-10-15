Культура

Поэтический фестиваль «Стихирник» прошёл в Пскове

II поэтический фестиваль «Стихирник» состоялся в Пскове сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева/ ПЛН

На фестивале собрались не только талантливые поэты, но и чувственные любители поэзии. Мероприятие буквально погрузило всех участников в атмосферу творчества и вдохновения.

В рамках фестиваля прошёл мастер-класс и встреча с автором Артемом Верле, который поделился своим опытом и раскрыл секреты вдохновения - ключевого источника для всех творцов. Помимо этого, прошли поэтические чтения.

В рамках мероприятия объявили о начале открытого микрофона, где каждый желающий может поделиться своим творчеством с аудиторией.