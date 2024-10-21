Культура

Археологи рассказали о псковском следе в судьбе писателя Ивана Бунина

В день рождения великого русского писателя, поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина, 22 октября, археологи рассказали, какой след оставила псковская археология в его судьбе.

Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram-канал

Один из близких друзей Ивана Бунина – писатель Леонид Зуров. Уроженец города Острова Псковской губернии, прошел Гражданскую войну 16-летним юношей, оказался в эмиграции во Франции. В 1920-30-е годы Леонид Зуров неоднократно совершал экспедиции в окрестности Печор и Изборска, в тот момент входящих в состав Эстонии. Его интересовали уклад жизни русских и народности сето, а также местные памятники археологии. Результатом экспедиций стали отчеты о памятниках археологии Печорского района, часть из них сегодня уже не существует, сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».

В 1938 году Иван Бунин также приезжает в Тарту, считается, эта поездка не оставила никакого следа. Но один след все же можно увидеть, заметили археологи.

Крест на могиле Бунина на православном кладбище Сент-Женевьев-Де-Буа под Парижем создан по подобию изборских каменных крестов, а церковь Успения Богородицы на этом кладбище построена по проекту Александра Бенуа (русский художник и писатель) в 1938 году в стиле псковской школы зодчества.