Культура

Мероприятия ко Дню памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском музее

Мероприятия ко Дню памяти жителей сожженных деревень, который отмечается в Псковской области 22 октября, прошли в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

22 октября в Псковской области проходит День памяти жителей сожженных деревень. Выбор этой даты связан с трагедией, произошедшей в 1943 году в деревне Ланёва Гора. 22 октября каратели 37-го эстонского полицейского батальона сожгли деревню вместе с жителями. Это был ответ на действия партизан, атаковавших немецкую автоколонну. Убиты 55 мирных граждан.

Сегодня в рамках памятных мероприятий на площадках экспозиций Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», «Кабинет купца Поганкина» и в Картинной галерее прошли занятия для учеников псковских школ – участников движения «Юнармия». Детям рассказали о годах оккупации немцами Псковской области, преступлениях нацистского режима на этой земле и о подвиге Красной армии, освобождавшей Псков.

Также группы школьников отправились в экспозицию «Кабинет купца Поганкина» и Картинную галерею с целью познакомиться с богатой предметной коллекцией и живописью музея. В рамках экскурсии дети познакомились с музейно-выставочным комплексом, который посвящен годовщине трагедии в деревне Красуха. На выставке представлены материалы, собранные участниками отряда «Красные следопыты №7».