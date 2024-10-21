Культура

Псковский музей помог в поисках Вороньего камня

В мае этого года съемочная группа научно-познавательного телеканала «Моя планета» побывала в Псковском музее, где работала над созданием программы «Тайна на карте. Чудское озеро, в поисках Вороньего камня. Псковская область».

Фото: сообщество Псковского музея-заповедника ВКонтакте

Весте с псковскими археологами Сергеем Салминым и Александром Михайловым команда телеканала вернулась на 800 лет назад во времена активных действий князя Александра Невского, чтобы добраться до правды о легендарном Ледовом побоище: истоках конфликта, силах сторон, оставшихся следов и важности для дня сегодняшнего.

Съемки прошли в Приказной палате и Псковском кремле, отделе хранения фондов археологии, Поганкиных палатах. Съемочная группа познакомилась с находками археологов, найденными в могильнике деревни Чудская Рудница.

Предлагаем получившийся выпуск к просмотру.