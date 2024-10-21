Культура

Студентка псковского колледжа стала участницей гала-концерта фестиваля «Белая трость»

Студентка четвертого курса специальности «Этнохудожественное творчество» Псковского областного колледжа искусств Ольга Александрова (преподаватель – Вера Кагазежева, концертмейстер Денис Разумов) стала участницей гала-концерта международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Фестиваль проводился фондом Дианы Гурцкой «По зову сердца» 15 октября в концертном зале культурно-¬развлекательного центра «Остров мечты» в Москве.

«Поездка на фестиваль "Белая трость" стала знаменательным событием для Ольги и её преподавателей», - отметили в комитете.

Этот фестиваль – юбилейный. В пятнадцатый раз он собрал на одной сцене победителей конкурса «Белая трость» - незрячих и слабовидящих музыкантов из России Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь, Туркменистана и Кыргызстана, а также более 20 знаменитых артистов.

Благодаря участию Ольги Александровой в Гала-концерте Псковская область была представлена на Всероссийском уровне как один их центров музыкальной культуры страны.

В комитете напомнили, что ещё в 2021 году благотворительный фонд Оксаны Федоровой организовал поездку для Ольги Александровой и сопровождающих её педагогов в Курский колледж слепых музыкантов в городе Курск для обмена опытом в области музыкального образования незрячих студентов.

Телеверсия концерта будет показана в январе 2025 года в эфире телеканала НТВ.