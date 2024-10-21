Культура

В Пскове вновь состоится семейная экскурсия по Варлаамовской башне

Экскурсия «Башня, стерегущая город» вновь пройдёт в Пскове в эту субботу, 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского-музея заповедника.

Интерактивная программа, которая проходит в одной из самых больших башен Псковской крепости – Варлаамовской башне, предназначена для родителей и детей. В рамках занятия можно не только узнать об истории башни, но и изнутри увидеть уникальный памятник Псковской земли.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На экскурсии специалисты расскажут о крепостном зодчестве, истории Псковской крепости, а также о военных событиях, которые связанны с Варлаамовской башней. Также все участники смогут подняться на тридцатиметровую башню и пройтись по пряслу стены, проложенной вдоль реки Великой.

Напомним, что для участия необходима предварительная запись по телефону: +78112292259. Экскурсия начнётся в 14:00 на площадке у Варлаамовской башни на улице Леона Поземского 46.