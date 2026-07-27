О санитарном вторнике в преддверии насыщенного августа напомнили в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 28 июля, во всех мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день.

Фото Екатерины Зорковой из официального сообщества музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Но уже на следующий день, в среду, 29 июля, Пушкинский заповедник вновь откроется для посетителей и будет работать по графику высокого сезона. Это означает, что музеи-усадьбы будут работать без выходных с 10 до 18.00, а по субботам — с 10 до 20.00.

В «Михайловском» добавили, что музейная жизнь в августе в Святогорье будет очень богатой. Так гости музея-заповедника смогут побывать не только на традиционных обзорных и тематических экскурсиях, но и на новых арт-экскурсиях и поэтических прогулках с известным актёром театра и кино Михаилом Драгуновым. Туристов и жителей Святогорья также ждут на концертах в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Тригорском и на фольклорной программе «Три Спаса».

По традиции в августе состоится и центральное научное событие года — Михайловские Пушкинские чтения. В этот раз конференцию назвали «...В уединении мой своенравный гений / Познал и тихой труд, и жажду размышлений...»

А самым ярким музыкально-сценическим событием, безусловно, станет вечер балета памяти известного танцовщика, солиста, а позднее балетмейстера Мариинского (Кировского) театра Геннадия Селюцкого. Концерт назначен уже на 1 августа, и дадут его корифеи, премьеры и солисты прославленной Мариинки — ученики и последователи мэтра.

Подробнее об этих и многих других событиях ближайшего месяца в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» можно узнать на официальном сайте учреждения. В Пушкинском заповеднике подчеркнули, что августовская программа- 2026 была составлена так, чтобы занятие по душе и интересу мог выбрать каждый из гостей.