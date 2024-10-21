Культура

Опубликован седьмой выпуск псковского тревел-шоу «Скорей в музей!»

Вышел седьмой выпуск тревел-шоу Псковского музея-заповедника «Скорей в музей!», посвященный Палатам у Сокольей башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В седьмом выпуске тревел-шоу Псковского музея-заповедника «Скорей в музей!» зрители смогут исследовать все тайные закоулки этих исторических Палат и подготовиться к ганзейской неделе моды.

Гидом в этом путешествии станет таинственная средневековая модница-красавица, которая проведет зрителей по самым интересным местам и расскажет о моде того времени, отметили в музее.

Проект реализуется в рамках конкурса «VK Гранты – поддержка проектов в сфере культуры и искусства».