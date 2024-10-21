Культура

Рокер в Пскове проведет мультимедийную презентацию своей книги

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на мультимедийную презентацию книги Макса Ильина «Глядя на дым. Воспоминания участника свердловского рок-клуба-клуба» 27 октября в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Макс Ильин, когда-то самый молодой участник свердловского рок-клуба, а ныне – лидер группы «Собаки Качалова», поведает о времени «магнитофонного рока», расскажет о том, что делал Девид Боуи на Свердловском вокзале, почему Виктор Цой играл сидя на столе, как называли «Наутилус» в кулуарах, почему лидеров группы «Агаты Кристи» не возьмут в музыкальное училище, рассказали в библиотеке.

Презентация книги пройдет в формате stand up квартирника с чтением забавных глав из книги, демонстрацией слайдов с редкими кадрами и исполнением авторских песен под настоящую блюзовую гитару.

Программа не имеет возрастных ограничений, рассчитана на людей, интересующихся современной музыкой и историей русского рока. Автор представлял свою книгу во многих библиотеках страны от Томска до Калининграда, теперь дошла очередь и до Пскова.