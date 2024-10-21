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Культура

Выставка псковских художников открылась в центральной библиотеке

27.10.2024 10:43|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Художник Юрий Кольцов и его друзья» открылась в рамках проекта «Коллекция» в Пскове в Центральной городской библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Концепцию выставки придумал известный псковский художник – Петерис Скайтскалнс. В экспозиции в читальном зале библиотеки представлено 25 работ псковских художников, созданных в разные годы в разных жанрах. Авторами этих произведений являются учителя, друзья и коллеги художника и коллекционера Юрия Кольцова. Это примерно десятая часть его личного собрания графики и живописи.

Фото здесь и далее: центральная библиотечная система Пскова

На открытии выставки Юрий Кольцов рассказал, что коллекция эта образовалась у него случайно. Например, пять роскошных работ псковского графика Валентина Васильева, у которого учился сам Юрий и многие его друзья, он обменял «на рамочки» у карикатуриста Владимира Кузнецова. Произошло это потому, что однажды, когда Кузнецов пришёл посмотреть коллекцию Кольцова, то удивился, так как в ней не было ни одной работы основоположника псковской школы графики.

Например, художник Владимир Троицкий, лишившись собственной мастерской, приходил работать в мастерскую Юрия Кольцова и рассчитывался с ним за это своими картинами. Собравшиеся на открытие выставки вспомнили этого замечательного псковского художника, который был внуком старосты Троицкого собора, учился в институте имени Репина, но не получил диплома из-за того, что против его соседа по общежитию завели дело о националистической пропаганде, а Владимира обвинили в том, что он не донёс на товарища.

Среди выставленных в библиотеке картин внимание посетителей привлёк потрет Саввы Ямщикова работы Александра Кузьмина. По словам Юрия Кольцова, эту работу у него в мастерской как-то увидела подруга жены Ямщикова, после чего у него просили её для московской выставки, а он ответил: «Не дам!»

На выставке в библиотеке на Конной также можно увидеть картину Геннадия Байгулова, которая никогда раньше нигде не выставлялась. Это ещё один замечательный художник, которого запомнился псковичам тем, что после того, как его выгнали из мастерской в доме Сафьянщикова, он в знак протеста вышел из Союза художников, а также стал трудиться под открытым небом и в последние годы жизни его в любую погоду можно было увидеть с мольбертом на набережной у кремля.

«Здесь слабых работ нет!» - на всякий случай заявил Юрий Кольцов.

Собравшиеся в библиотеке на Конной также узнали, как псковские художники дописывают картины друг за другом и даже за Дюрером.

Искусствовед Владимир Галицкий рассказал им, что в мастерской у Юрия Кольцова сейчас висят картины, которые тот пишет с дюреровских гравюр. По словам Галицкого, такого изобразительное искусство ещё не знало. Раньше художники делали гравюры с живописных полотен, но чтобы наоборот – это, по сего словам, «творческое происшествие», ведь художнику приходится сочинять цвет. Поэтому Владимир Галицкий призвал сотрудников библиотеки на Конной обязательно показать эти работы широкой публике, когда Юрий Кольцов допишет свои «Меланхолию» и «Святого Иеронима» по мотивам Дюрера.

Кроме того, собравшиеся в библиотеке договорились как следует подготовиться к предстоящему 85-летию художника Валентина Васильева, который основал в Пскове Детскую художественную школу, а ныне незаслуженно забыт даже новым руководством этой школы. Для этого сотрудники библиотеки «Диалог» создали группу «Художник Васильев Валентин Михайлович».

Выставка «Художник Юрий Кольцов и его друзья» будет работать в библиотеке на Конной до 18 ноября

Теги: #выставка #библиотека на Конной #художники
Источник: Псковская Лента Новостей
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